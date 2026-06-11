11日、長野市にある県警機動隊の敷地内で、男性巡査がバックしてきたトラックとタイヤを保管する棚の間に挟まれました。男性巡査は、搬送先の病院で死亡が確認されました。11日午前8時半ごろ、長野市松代町にある県警機動隊の敷地内で、トラックの後ろで誘導していた駒込太晟巡査（27）が、トラックと、タイヤを保管していた棚の間に挟まれました。駒込巡査は長野市内の病院に搬送されましたが、約6時間後に死亡が確認されました。