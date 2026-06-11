超党派の議員でつくる「日韓議員連盟」の会長を務める武田元総務大臣は、今月26日に韓国を訪問し、李在明大統領との面会を調整していると明らかにしました。日韓議連武田良太 会長「経済協力やエネルギーの問題、人口問題といった共通の問題にも果敢に協力し合って、問題解決に進んでいこうと考えております」日韓議連の武田会長はきょう（11日）、自身が率いるグループの会合で、今月26日に議連として韓国を訪問し、李在明