お笑いタレントのはなわさんが自身のXで、今月2日に肺炎で亡くなったことが分かったことが分かったガッツ石松さんを悼んで投稿しました。 【写真を見る】【 ガッツ石松さん 死去 】はなわさんが追悼「芸能界のお父さん」「伝説の男 ビバガッツ」が代表曲にはなわさんはガッツ石松さんの訃報に際し「芸能界のお父さんのような存在でした」「『伝説の男 ビバガッツ』は、2004年にCD化され、大ヒットを記録し、その後の僕の芸