日本維新の会は「租税特別措置」と呼ばれる優遇税制について、廃止も含めてゼロベースで必要性を判断すべきだと片山財務大臣に伝えました。特定の目的のため期間を区切って税を優遇する「租税特別措置」の減税額は法人税だけでも年間3.2兆円規模となっていて、高市政権はこうした優遇税制や補助金の見直しを掲げています。日本維新の会はきょう（11日）、片山財務大臣との意見交換の中で、提言に向けた方向性を示し、「個々の見直