宮内庁長官は、皇族数の確保策をめぐる「立法府の総意」がとりまとめられたことを、天皇陛下と秋篠宮さまに報告したと発表しました。宮内庁の黒田長官は、きょう（11日）午後の定例会見で、きのう（10日）皇族数の確保策をめぐる「立法府の総意」のとりまとめが行われたことについて、「議論を積み重ねられた結果、このたび総意をとりまとめるに至ったご尽力に敬意を表したい」と述べました。また、その内容について、天皇陛下と秋