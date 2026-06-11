衆議院の憲法審査会で、憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案の審議が始まりました。来週にも採決がおこなわれる見通しです。自民党、日本維新の会の与党と、国民民主党、参政党が提出した国民投票法の改正案は、現在の公職選挙法にあわせて投票環境を整備することを盛り込んでいます。中道改革連合階猛 幹事長「資金力とAIの活用能力とSNSがあれば、たった1人の力で世論や国民投票の結果に影響を与えられる時代にな