タレントの山口もえが11日、自身のインスタグラムを更新し、この日に49歳の誕生日を迎えたことを報告した。「もえさんHappy Birthday」と書かれたケーキを笑顔で持った写真に添えて「またひとつ歳を重ねました」と投稿した。続けて「更年期のせいなのかイライラが止まらなかったり眠りが浅かったり痛いとこがなかなか治らなかったり…笑」と最近の悩みもつづりながら、「色々あるけど40代最後も楽しみます49歳もよ