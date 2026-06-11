ショッピングモールの中にできたのは「ミニ百貨店」。かつてのライバルに百貨店が出店する、その狙いとは？埼玉県にあるイオンの超大型ショッピングモールに、きょう、オープンしたのは…記者「デパ地下でおなじみの洋菓子・和菓子から、全国の名産品まで一堂に揃えています」百貨店「そごう・西武」の魅力を詰めた「ミニ店舗」。売り場の面積は、デパ地下の30から40分の1。しかし、和菓子に洋菓子、カタログギフトまで、百貨店で