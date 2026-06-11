■神輿×DJ×世界屋台で都市型祝祭に川崎の複合商業施設・ラ チッタデッラでの夏の恒例イベント『CITTA'の祭り2026』が、今年は開催時期を初夏に移し6月19日から21日まで開催される。伝統行事「稲毛神社山王祭」と連動し、神輿や祭礼と都市型エンターテインメントが融合した、これまでにないスケールの3日間となる。『CITTA'の祭り2026』に出演するAKB48会場では、神社の御霊を神輿へ移す「御霊入れ」や、街を練り歩く「渡御」