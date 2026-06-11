◇交流戦楽天―巨人（2026年6月11日楽天モバイル最強パーク）楽天は11日、本拠地で巨人と対戦し、初回に一挙4点を先制した。絶対的エースとして2013年の楽天日本一の立役者となった巨人・田中将大の立ち上がりを攻略した。初回先頭の平良が右前打で出塁し、二盗に成功。1死三塁から3番・辰己の投前への内野安打で先取点を奪った。辰己は「打ったのはスライダー。先制点が取れて、良かったです。勝てるように次（の打