ラグビーのリーグワン1部BL東京のシーズン総括会見に出席した日本代表のリーチ＝11日、東京都府中市ラグビー日本代表のFWリーチが11日、所属するBL東京のシーズン総括記者会見に出席し、今月から始まる代表活動に向けて「ハードな練習をしたいし、活躍したいという思いがとても強い」と抱負を述べた。代表92キャップで100キャップの大台が迫るが「全く頭にない。今、必死に体を鍛えている」と語った。日本は強豪が集う新設の国