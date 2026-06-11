俳優の中島健人（32）が11日、都内で主演映画「ラブ≠コメディ（ラブノットコメディ）」（監督紙谷楓、7月3日公開）の完成披露試写会に出席した。数々のラブコメ作品で主演してきたイケメン俳優、神崎麗司役。重厚な作品への出演を望むも、またもやラブコメ作品のオファーが届く。理想と現実に葛藤しながらも向かった撮影が、主人公の人生を大きく動かしていく。中島が麗司を演じることが前提で企画が進められた。脚本を読