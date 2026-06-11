１１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４５円１０銭（０・０９％）安の４万９７８４円９０銭だった。２日連続で下落した。３３３銘柄のうち、約６割にあたる１９７銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、３８円ちょうど（０・０６％）高の６万４２１７円２７銭だった。前日の米株式市場では、イランに対する攻撃を強化するとのトランプ米大統領の発言を受け