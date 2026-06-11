全国13都府県から、職人の技が光る品々を集めた展示販売会が、岡山市北区の百貨店で始まりました。 【写真を見る】桐の折り畳みベッドや船箪笥職人の技が光る約750種類の商品を集めた展示販売会「日本の職人技くらべ」【岡山】 柔らかい質感の鹿の皮に、漆で模様を描いた財布や、 桐の軽さを活かした折り畳み式のベッド。岡山高島屋で始まった「日本の職人技くらべ」では、全国から集まった約750種類の商品が販売されています