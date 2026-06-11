7月3日に日本公開されるディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の監督を務めたアンドリュー・スタントンと共同監督のケナ・ハリスが、『トイ・ストーリー』シリーズが愛される理由について語った。 参考：ジェシーが“絆”を取り戻すために立ち上がる『トイ・ストーリー5』日本版予告公開 世代を超えて世界中の子どもから大人まで広く愛され続