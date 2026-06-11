岡山県総社市で、かつて盛んに栽培されていたハッカについて学ぼうと、地元の小学生が農園を見学しました。 【写真を見る】かつて総社市で盛んに栽培されていた “ハッカ”小学生が歴史や栽培などについて学ぶ【岡山】 間もなく収穫の時期を迎えるハッカです。 総社市久米の農園を阿曽小学校の3年生が訪れ、栽培について学びました。 かつてはハッカ栽培が盛んだった かつて総社でハッカが盛んに栽培されていたことを学び、