U23 男子ソフトボールのワールドカップで優勝した、岡山県新見市出身で平林金属所属の阿曽慣太選手に、岡山市人見絹枝スポーツ顕彰の特別スポーツ栄誉賞が贈られました。 【写真を見る】平林金属所属の阿曽慣太選手に岡山市人見絹枝スポーツ顕彰 “特別スポーツ栄誉賞”U23 男子ソフトボールのワールドカップで優勝 人見絹枝スポーツ顕彰は、大会などで優秀な成績を収