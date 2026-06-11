Mrs. GREEN APPLEが、6月10日「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』を開催。メンバーの大森元貴、若井滉斗をはじめ、各出演や主席者が続々とInstagramで報告している。 （関連：【画像】Mrs. GREEN APPLEはファンタジーな衣装、ドレスに身を包んだゲストも続々） 1日目を終え、大森は自身のInstagramに「自分の中に既に在ったじゃない。魔法みたいじゃない。」と感想を綴り、1日目は3人がオズの魔法使いのよ