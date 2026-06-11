9日、清水エスパルスから京都産業大のDF小野成夢(4年=愛媛U-18)が27年1月より新加入することが内定したと発表になった。クラブ発表のコメントで「サッカーを通じて関わってくださった方々、そして何不自由なくサッカーをさせてくれた両親への感謝の気持ちを忘れず、結果で恩返しができるよう頑張ります」と記した。愛媛県新居浜市出身の小野は、兄、妹を持つ3兄弟の次男。サッカーは2歳年上の兄の影響で始め、中学から愛媛FC