今月７日に山形県西川町の月山に入山した東京都の男性が、現在も行方不明となっています。 【写真を見る】月山遭難男性捜索続けるも「新たな発見なし」警察はあす以降の捜索を行わない方針（山形・西川町） きのう、男性のものとみられるバックパックが見つかったほか、きょうも空から捜索が行われましたが発見には至りませんでした。 藤井響樹アナウンサー「今、県警ヘリがっさんが月山スキー場の上空に到着し