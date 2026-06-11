残酷な罪を犯した男の裁判について―。 【写真を見る】高齢女性を殺害した男の控訴審裁判長「一方的に執拗に…」懲役17年の実刑判決支持し、控訴棄却（山形） おととし山形県三川町の住宅に侵入し女性を殺害したとして、一審で懲役１７年の実刑判決を受けた男の控訴審の判決公判がきょう開かれました。 仙台高等裁判所は、一審判決を「事実誤認だ」とした男の訴えを退けました。 控訴が棄却されたのは、三川町横川新