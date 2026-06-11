日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月11日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 212( 212) 9月限 258( 252) TOPIX先物 6月限 512( 512) 9月限 591( 537) 日経225ミニ 6月限1267(1267)