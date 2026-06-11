日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月11日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限1936(1397) 9月限3706(2365) TOPIX先物 6月限2795(1567) 9月限4817(3387) 日経225ミニ 6月限1619(1619)