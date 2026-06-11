日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月11日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限8173(5757) 9月限 20478( 18255) TOPIX先物 6月限3270(2404) 9月限 21225( 20439) 日経225ミニ 6月限 31876( 3187