日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万3250円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 20(20) 楽天証券10( 6) 松井証券 5( 5) ソシエテジェネラル証券 4( 4) 三菱UFJeス