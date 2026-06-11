日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万5250円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 87(87) SBI証券 33(31) 楽天証券15( 5) 松井証券 5( 5)