中東情勢の悪化を受けて影響が広がるナフサ不足の問題です。熊本市の小児科では、子どもたちが我慢しなければならない事態になっています。■えがみ小児科/熊本市北区■永島由菜キャスター「こちらの小児科では、水薬を入れる容器が不足しているため、基本的に粉薬で処方しているということです」水薬を入れるスポイト付きの容器。原料はナフサです。■えがみ小児科 江上公康院長「5月の連休明けに注文して『2週間くらいかか