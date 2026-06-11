アメリカ軍は10日、イランに対し自衛のため追加の攻撃を行ったと発表しました。イラン側もホルムズ海峡を封鎖するなどと発表していて、緊張が高まっています。■米軍がイラン国内を攻撃イラン側も報復アメリカ中央軍は10日、イラン国内の防空施設や通信システムなど複数の標的に向け、自衛のための追加の攻撃を行ったと発表しました。「イランが続ける不当な攻撃への対応だ」としています。これに先立ちトランプ大統領はアメリカ