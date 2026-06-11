これから本格化する暑さ対策として、熊本市動植物園では動物の特性に合わせた工夫が凝らされています。■平井友莉アナウンサー「正午過ぎの熊本市動植物園。風がありカラリとしていますが、日差しが暑いです。手元の気温計で33℃を超えています。動物はというと、木陰で休んでいますが、暑そう」■カンガルー梅雨の中休みで晴れた熊本県内、熊本市動植物園でも日傘や帽子などで暑さをしのぐ人が見られました。■レッサ