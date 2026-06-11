三浦しをんさん日本文芸家協会は11日の理事会で、作家の林真理子さん（72）の後任となる新理事長に、作家の三浦しをんさん（49）を選出した。任期は2年。三浦さんは1976年、東京都生まれ。「まほろ駅前多田便利軒」で直木賞、「舟を編む」で本屋大賞を受賞したほか、「風が強く吹いている」など多くの人気作を手がけている。