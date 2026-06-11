記者会見後に撮影に応じるサーフィン女子の都筑有夢路（左）と池田美来＝11日、東京都内日本サーフィン連盟は11日、9月開幕の愛知・名古屋アジア大会に臨む日本代表を発表し、男子は2021年東京五輪銀メダルの五十嵐カノア、女子は東京五輪銅の都筑有夢路（日本交通）と池田美来が名を連ねた。優勝者が28年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得し、日本選手の五輪代表第1号になる可能性がある。東京都内で記者会見した都筑は「日本で