歌手の新浜レオン（30）が11日、東京・台場のZeepDiverCityで行われた国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN2026（MAJ）」の演歌・歌謡曲LIVEに登場した。開式前に報道陣の取材に応じ、「歌手が軸。歌手・新浜レオンをアピールしたい」と意気込みを語った。「頑張レオン」「コングラッチュレオン」とレオン語を連発する新浜。バラエティー番組などでも連発していることから、「街中を歩いていると“頑張レオンの