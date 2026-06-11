女優の由美かおるが10日、自身のInstagramを更新し、年齢を感じさせない元気なミニスカショットを公開した。【写真】78歳女優が「スタイル抜群」「素敵」オシャレなコーデの数々（7枚）由美は「6月13日(土) 12:00〜13:30 フジテレビ ぶらサタ・タカトシ温水の路線バスで！」「歴史と現代が交差する常陸国！水戸〜大洗」と出演番組を告知するとともに、ソファに腰かけ笑顔を見せるショットを公開した。ショートカットの由美