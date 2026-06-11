「ホロライブ」所属VTuber・大空スバルさんが、自身のチャンネルでトーク企画「スバルの小屋」を配信。ゲストとして登場した後輩の初期の印象を赤裸々に語った。【動画】“消えそう”と思った後輩の印象をぶっちゃける大空スバルさん（8：52ごろ）今回のゲスト・響咲リオナさんは、2024年11月に「holoilve DEV_IS」の新ユニット「FLOW GLOW」のリーダーとしてデビュー。繊細で頑張り屋なところがファンから人気の彼女だが、そ