北陸新幹線の敦賀以西のルートについて国土交通省が新たな基準で試算した全8ルートの費用対効果が判明しました。現行の小浜ルートが最も高かったということです。 敦賀以西のルートを巡っては与党整備委員会が8つのルートの再検証を進めています。今回、国土交通省では、延伸区間だけでなく東京―新大阪がつながった際の効果などを一体的に改めて評価し費用対効果を算出しました。費用対