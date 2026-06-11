Visaは6月10日、OpenAIとの戦略的提携を発表し、エージェント型AIコマース内で安全なVisa決済を実現していくと発表した。Visa、OpenAIと連携しAIコマース強化エージェント決済の実装本格化ヒトが操作するものではなく、AIが買い物を代行するAIコマースに向けた戦略的提携。Visaは安全な決済機能を新たなデジタル環境に拡張することに焦点を当てた「Visaインテリジェント・コマース」に取り組んでおり、今回のパートナーシップ締