再開発に向けて検討が進められている金沢都ホテル跡地。石川県の山野知事は「高さを含めた再開発後の意匠や機能にこだわる必要がある」との考えを示しました。都ホテル跡地の再開発についてきょう県議会では… ■紐野 義昭 県議：「山野知事は知事選挙において高さ制限の見直しについて慎重な姿勢を示されていたような気がいたしますその認識というのは変わっていないのでしょうか」 ■山野 之義 知事：「藩政期以来の豊