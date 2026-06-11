2008年にフランス・カナダで制作・公開され、日本では2009年に劇場公開された伝説のフレンチホラー映画『マーターズ』（パスカル・ロジェ監督）。今夏4Kデジタルリマスターで18年ぶりにスクリーンに甦り、タイトルを『マーターズ 4Kデジタルリマスター』として8月14日より公開されることが決定。ポスター、特報が解禁された。【動画】『マーターズ 4Kデジタルリマスター』特報映像2008年のフランス公開以来、そのあまりにも苛