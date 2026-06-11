2026年3月、石川県白山市河合町で発生した大規模な地すべり。石川県は出水期を前に斜面の地下水を抜く工事を完了しました。3月、白山市河合町で発生した大規模な地滑り。石川県によりますと、今月1日に斜面の地下水を抜く工事を完了させたということです。また、現段階で、山の斜面に大きな動きはみられないとしています。その他、梅雨入りに備えて、現場近くの福祉施設周辺で大型土のうを設置するなどの対策も完了しているという