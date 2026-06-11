グラビアアイドル、タレントの山田あいが11日までにInstagramを更新。近影を披露し、ファンを喜ばせた。【写真】“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、抜群プロポーション披露水着ショットも（13枚）山田が「オンラインサイン会ありがとうございました暖かいみんなと沢山お話楽しかった!!お電話できた方もありがとう」とつづり公開したのは、自身のデニムパンツ姿。続けて「ファースト写真集を応援ありがとう次が出る