大東建託は、過去最大級の居住満足度調査を行い「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜兵庫県版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜兵庫県版＞」として集計結果を2026年6月10日に発表した。調査期間は2022年〜2026年(一部の回答のみ2021年〜2019年を追加)の各2月〜4月で、調査対象は兵庫県居住の20歳以上の男女合計36599名、調査方法はインターネット経由での調査票配布・回収である。いい部屋ネット 街の