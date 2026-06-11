ホラー映画『オブセッション 災愛』が、公開4週目で世界興収2億ドル突破。『パラノーマル・アクティビティ』の世界興収を超え、製作費100万ドル未満の低予算映画として今世紀最高の興行収入を記録している本作より、新場面写真が解禁された。【動画】甘美で狂おしいネオ・ロマンティックホラー『オブセッション災愛』特報映像本作は、恐怖工房ブラムハウスが放つ、甘美で狂おしいネオ・ロマンティックホラー。物語の主人