スティーヴン・スピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』より、“青い瞳”が浮かぶミステリアスな本ビジュアル、スピルバーグが“未知なる存在”について語る特別映像が解禁された。【写真】『ディスクロージャー・デイ』スピルバーグが語る特別映像本作は、現代映画史の頂点を築き上げてきた巨匠スティーヴン・スピルバーグの比類なき想像力が再び未来へと解き放たれる最新作。スピルバーグと、盟友デヴィッド・コ