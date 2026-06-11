日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は１１日、都内で理事会を開いた。橋本聖子会長が都合のため、理事会後に取材に応じた星香里常務理事が、バレーボール男子代表の合宿中に選手１人が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された事案を受け、「事態を重く受け止めています。今回は１選手の不祥事というだけでなく、日本のスポーツ界が築き上げてきた信頼を根元から揺るがす深刻な事態」と険しい表情で話した。２０５センチのミド