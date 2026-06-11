◆日本生命セ・パ交流戦西武―広島（１１日・ベルーナドーム）広島のターノックが初回に自己最速１５９キロを投じ、長谷川から空振り三振を奪った。簡単に２死を奪った後、３番打者を３球三振。背中を痛めて一時離脱していたが、５月２日の中日戦以来の１軍のマウンドで好スタートを切った。来日初勝利を目指し、７度目の登板。西武の先発は防御率０点台の平良でロースコアが予測されるなか、相手投手に負けじと３者凡退で立ち