◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―ＤｅＮＡ（１１日・エスコンフィールド）「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」で「セラス柳田リリエンフェルト」役の三宅美羽、「桂城泉」役の進藤あまねがファーストピッチに登場した。「ラブライブ！シリーズ×パ・リーグ６球団スペシャルコラボレーション」によるコラボ試合。試合前にはスペシャルミニトークショーを行い、スタメン発表も担当した。ファース