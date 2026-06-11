◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人の田中将大投手が、古巣・楽天戦に先発。初回に先制点を奪われた。初回、まずは先頭・平良に初球の１４５キロを右前へ運ばれる安打。２番・黒川の打席では二盗を決められて、黒川を二ゴロに打ち取ったが走者を三塁に進めた。１死三塁で３番・辰己の打球を自らのグラブではじいて、三塁走者が生還。投手強襲の適時内野安打となって先制