思わず振り返ってしまうほどのオシャレさんは、髪型が印象的かも。動きのあるボブにイメチェンすれば、さらりとハイセンスな雰囲気を目指せます。今ボブを楽しんでいる人も、まとまりのよさを意識するあまり、重くなっていないか確認してみて。表面や毛先を揺らすだけで、こなれ感のあるスタイルを楽しめます。 空気をまとったふんわりウェーブ 髪が細くボリュームが出にくい人も挑戦しやすい、トレンドのゆ