陸上日本選手権会見陸上男子100メートルの桐生祥秀（日本生命）が歴史的な記録に挑む。9月のアジア大会代表選考会を兼ねる陸上の日本選手権が、12日から名古屋・パロマ瑞穂スタジアムで開催される。開幕を翌日に控え、30歳の桐生が会見に登壇。2年連続4度目の優勝に向けて「去年優勝しているので、2連覇を目指していきたい」と気持ちを高めた。連覇の達成は、同時に隠れた大偉業に直結する。昨年12月15日に30歳となった桐生。