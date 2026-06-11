◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―中日（１１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテの西川史礁外野手が１１日、ＺＯＺＯで行われた中日戦で、共に大学時代に侍ジャパンとして戦った同学年の中日左腕・金丸夢斗投手とプロ初対決が実現し、初回１死一塁で迎えた１打席目に中越えの二塁打を放った。豪快な一打に本拠地は熱狂の渦に包まれた。直後には１死二、三塁からソトの左前適時打が飛び出し、先制に成功した。２０